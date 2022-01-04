Kelle ve paçadan oluşan meşhur lezzet: "Maraş paçası" Kahramanmaraş'ta soğuk kış günlerinin doğal antibiyotiği olarak adlandırılan ve kentin vazgeçilmez damak lezzetleri arasında yerini bulan 'kelle paça' sıklıkla tüketiliyor Paça ustası Erdoğan Sünbül: "Paça çorbası; hem doğal, hem lezzetli ve hem de sağlık açısından faydalı"

Kahramanmaraş'ta soğuk kış günlerinin doğal antibiyotiği olarak adlandırılan ve kentin vazgeçilmez damak lezzetleri arasında yerini bulan 'kelle paça' sıklıkla tüketiliyor.

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan Maraş paçası, lezzeti ile yıllardır vatandaşların ilgisini çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Maraş kelle paçası, kış mevsiminde de sıklıkla tüketiliyor.

Küçükbaş hayvandan elde edilen eşsiz lezzet, limon ve yumurta ile terbiye ediliyor. Bir gün bekletilip saatlerce kazanlarda kaynatılan paça, bol sarımsak ve kente özgü sumak ekşi akıtı ile servis ediliyor.

Kentteki birbirinden farklı lokantalarda ustaların maharetli ellerinde hazırlanan paça çorbası, hastalıklara kalkan olarak da tüketiliyor.

Bağışıklık sistemini hızlandıran paça, gribal enfeksiyon ve eklem ağrılarına iyi geldiği de biliniyor.

Gelişen teknoloji ile kelle paça kavanozlarla şehir dışına da yollanırken, şehir içi ve şehir dışındaki vatandaşlar tarafından sıklıkla tüketiliyor.

Paça içmenin insan sağlığına faydalı olduğunu ifade eden paça ustası Erdoğan Sünbül, “Bu işi 35 yıla yakındır yapıyorum. Paça çorbası ilik, ayak, kelle gibi hayvanın farklı bölgelerinden hazırlanır. Bu ürünler 45 saat bekletildikten sonra kaynamaya bırakılır ayak ve kelleyi kaynatırız. Ürün birlikte piştiğinden kıvamını alıp daha da koyulaşır. Hijyenik bir yiyecektir. Hem doğal, hem lezzetli ve hem de sağlık açısından faydalıdır. İnsanların haftada üç kez paça içmelerini istiyoruz. Kentimize özgü tarhana ile de paça vardır. Tarhananın üzerine paça suyu ilave ettikten sonra ceviz ve isteğe bağlı fındık ve badem de bırakıyoruz. Paça yapılırken kullanılan ürünlerin hiçbirinde katkı maddesi yoktur. Ayrıca paçayı kavanoza da alarak isteğe bağlı şehir içi ve şehir dışına yollayabiliyoruz” dedi.

Paça içmek için 7 kilometrelik yoldan geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Biraz kendimizde kırgınlık hissettiğimiz anda paça içmeye geliyoruz. Hemen hastaneye ya da eczane yerine paça içmeye geliyoruz. Şifa kaynağı herkesin içmesini tavsiye ederim” dediler.

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