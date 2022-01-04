Mahçiçek: "EXPO 2023 ile Kahramanmaraş cazibe merkezi haline gelecek”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “EXPO 2023 ile Kahramanmaraş bir cazibe merkezi haline gelecek. Şanlıurfa’da Göbeklitepe’den Gaziantep’te Zeugma’ya, Kahramanmaraş Germanicia’dan Kapadokya’ya şeklinde bir turizm koridoru oluşturacağız” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında lise öğrencileriyle okullarda buluştu.

Öğrencilere; EXPO 2023’ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her şeyi var bir tanınırlığı eksik. Tabiatı, doğal güzellikleri, tarihi ile eşsiz bir memleket. Şehrimiz iplik üretiminden çeliğe, çimentodan elektrik üretimine kadar ülkede büyük bir üretim açığını kapatıyor. Ama kimse Kahramanmaraş’ı tanımıyor. Tanıtım ve turizm eksiğimizi bu projeyle kapatacağız” dedi.

EXPO etkinliklerine en az 50 ülkenin katılımı ve 2 milyona yakın ziyaretçinin geleceğini ifade eden Mahçiçek, “Alanımız üzerine öyle donatılar ekledik ki sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılacak bir yaşam alanı haline gelecek. Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisinden bizi himayelerine almasını talep ettim ve Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Artık ülke davetlerini ve uluslararası yazışmaları bizim adımıza büyükelçimiz yapıyor artık. EXPO zamanında yatırımcılar gelecek ve bizim şehrimiz insanlarıyla buluşturacağız. Yeni yatırım alanları yapılmasına imkan tanıyacağız. Bu da ülkeye katma değer, istihdam ve ihracat demek. EXPO 2023 sayesinde Kahramanmaraş bir cazibe merkezi haline gelecek. Şanlıurfa’da Göbeklitepe’den Gaziantep’te Zeugma’ya, Kahramanmaraş Germanicia’dan Kapadokya’ya şeklinde bir turizm koridoru oluşturacağız. EXPO 2023 ile şehrimiz marka şehir olacak ve dünyada tanınırlığı, bilinirliği, ihracatı artacak” dedi.

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