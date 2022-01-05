Berit Dağı'nda yaban hayvanlarına yem

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Kahramanmaraş’ta 30 kişilik grup 2 bin 500 rakımlı karlı dağa çıkarak yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Bertiz Karamanlılar Derneği üyelerinden oluşan grup, yaban hayatın yaşatılması için çalışma başlattı. Karamanlı Mahallesi'nden yola çıkan grup, Kışla, Yoğunoluk ve Kabır mevkilerinden geçerek 2 bin 500 rakımlı karlı Berit Dağı'na ulaşarak yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Bertiz Karamanlılar Derneği Başkanı Ali Ergen, "Eksi 25 derecedeki hava sıcaklığında yaban hayvanlarına yemleme çalışması yaptık. Ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonunu da desteklemiş oluyoruz. Yaban hayatı toplumumuza sevdirerek ve bilinçlendirilerek tabii hayata sahip çıkıyoruz" dedi.

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