Başkan Okay lise öğrencileri ile bir araya geldi Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: "Bu makamlara kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim hayatlarını sürdürürken bu bilinçle çalışmaları gerektiğini belirten Başkan Okay, gelecekte bulundukları konuma gençlerin geleceğini belirtti.

Başkan Okay, gençlerle yaptığı sohbetinde, "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan siz gençlerin en iyi şekilde kendini yetiştirmesini önemsiyoruz. Bu noktada bizler de üzerine düşeni yapmaya daima hazırız. Bu kapsamda gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri adına ilçemizi birçok yatırım yaptık. Bu yatırımların başında da gençlik merkezleri gelmektedir. Bölgenin en büyük gençlik merkezini Dulkadiroğlu’na kazandırarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Şuanda o gençlik merkezimizde onlarca öğrenci çeşitli kurs aktiviteleriyle kendilerini geliştirmektedir. Bundan sonraki süreçte de geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca proje okulu olan Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni çok başarılı buluyorum. Burada yetişen gençlerimizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bir gün bulunduğumuz bu makamlara sizler geçeceksiniz. Bu mirası sizlere en iyi şekilde hazırlama gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerde bu makamlara kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız. Ben hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Bu güzel buluşma için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

