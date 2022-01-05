Kahramanmaraş'ta kablo hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ta elektrik direklerindeki kabloları çalan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Türkoğlu ilçesi Tahtalıdedeler Mahallesinde hırsızlıkların önlenmesi amacı ile yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında gerçekleşti. Kılılı Mahallesini Tahtalıdedeler Mahallesine bağlayan stabilize yolda bulunan elektrik direkleri yanında 2 kişi, demir testere ve balyoz ile telleri keserken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Muharrem D. (32) ve Akif D. (30), Dulkadiroğlu Belediyesine ait, Yedikuyular mevkiinde yaklaşık 250 metrelik yol bariyerinin ve 10 adet bariyer direğini de sökerek çaldıklarını itiraf etti.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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