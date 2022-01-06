Jandarmadan yaban hayvanlarına yem

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri karlı dağa yaban hayvanları için yem bıraktı.
Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerince yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, sorumluluk sahasında bulunan Salavan Dağı eteklerine, Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla karlı dağa yem bırakma çalışması yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.