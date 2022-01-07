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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta 1 oto hırsızlığı, 4 motosiklet hırsızlığı ve bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı, Dumlupınar, Karacaoğlan, Pirireis ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki motosiklet hırsızlığı ve bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların M.A. (36), E.K. (59), A.D. (58). ve M.K. (18) olduğunu tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheli şahıslar yakaladı.
Çalınan oto, motosiklet ve çeşitli ev araçgereçleri sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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