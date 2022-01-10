'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı. İlk etaptaki içindeki demir profillerin söküldüğü binada çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ek bir maliyet getirmeyeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" dedi.

Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

BİNANIN HURDALARI FİRMAYA AİT

Kasım ayında düzenlenen ihaleyi 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı. Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak. İhaleye göre binadan çıkacak tüm çelik, demir gibi geri dönüşümü mümkün hurdalar müteahhit firmanın olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yakında tarihe karışacak olan binanın yıkımını yerinde inceledi. Binanın içerisine girip katları gezen Güngör, firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Hayrettin Güngör, 4 ayda yıkılması planlanan binanın 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıkları kent meydanının bir parçası olduğunu söyledi. Meydanın yapılacağı alanda bulunan eski adliye ve AFAD binalarının yıkıldığını hatırlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş´ımızın en merkezi caddelerinden Trabzon Caddesi'ne cepheli bu binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte İl Özel İdare binamızın da bulunduğu bu 40 dönümlük alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Valiliğimiz, eski adliye binası ile özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük bir alanın dönüşümden bahsediyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını geçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en çirkin binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Bir; binanın civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması, bir diğeri de çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık."

'BÜTÇEMİZDEN HERHANGİ BİR MASRAF YAPMIYORUZ'

Binayı yıkmaya karar verdikten sonra yıkılması yerine restore edilmesi yönünde öneriler geldiğini ifade eden Güngör, "Daha önce bu binanın yıkılmaması, restore edilip daha fonksiyonel getirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Gördük ki, binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet olduğu için bunun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada, kamuoyunda bilindiğinin aksine binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Güngör, kent meydanı için çalışmaların devam ettiğini, trafik ve otopark sorununu çözmek için 1500 araçlık otoparkının da olacağı meydanı 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-01-10 12:08:40



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