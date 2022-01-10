'Dünyanın en saçma binası'na ilk kazma vuruldu Kahramanmaraş’ta dünyanın en saçma binası olarak bilinen Özel İdare İş Merkezi’nin yıkım çalışmalarına başlandı “Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dünyanın en saçma binası'na ilk kazma vuruldu Kahramanmaraş’ta dünyanın en saçma binası olarak bilinen Özel İdare İş Merkezi’nin yıkım çalışmalarına başlandı “Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak”

İHA

'Dünyanın en saçma binası'na ilk kazma vuruldu Kahramanmaraş’ta dünyanın en saçma binası olarak bilinen Özel İdare İş Merkezi’nin yıkım çalışmalarına başlandı “Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak”

Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük ada alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında 'dünyanın en saçma binası'nın yıkımına başlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak projesi şehir meydanında çalışmalar sürüyor.
Önce adliye daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu binanın yıkımı tamamlandı. Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.
Tüm adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan çalışması yapılacak.

İlk kazma vuruldu
Proje kapsamında İl Özel İdare İş Merkezi’ndeki esnafa tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk kazma vuruldu. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın en merkezi caddelerinde bulunan binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Yaklaşık 40 dönümlük bu alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Valiliğimiz ve adliyemiz ile birlikte AFAD binamız özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük alanın dönüşümünden bahsediyoruz. Daha önce emniyet ve AFAD binamızın yıkımını gerçekleştirmiştik. Şimdi Google'a da yazdığınızda ‘dünyanın en çirkin binası’ yıkımını gerçekleştiriyoruz. Binanın civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması ve çok fonksiyonlu olmaması bu binanın yıkımına başlattı. Binanın yıkımı için herhangi bir masraf yapmıyoruz. Burayı yıkacak olan müteahhit hem yıkacak, hem de bütçemize 6 milyon 600 bin lira katkı sağlayacak. Yıkım çalışmalarını inceledik ve 4 ay içinde yıkım tamamlanacak” dedi.
Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkan binanın 2019 yılında yıkılmasına karar verilmişti. Bina aynı zamanda vatandaşlar arasında adres tarif noktası olarak da kullanılıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlardan Ilıca Mahallesi'ne çıkarma
YEREL HABERLER Muhtarlardan Ilıca Mahallesi'ne çıkarma
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı
YEREL HABERLER 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı
Uluslararası hafızlık eğitim merkezinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Uluslararası hafızlık eğitim merkezinin temeli atıldı
Kahramanmaraş’ta dilenciler yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dilenciler yakalandı
25 yıl hapis cezalısı hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapis cezalısı hükümlü yakalandı
Gübre fiyatlarına yetişemeyen çiftçi, çareyi gidya ve leonarditte arıyor
YEREL HABERLER Gübre fiyatlarına yetişemeyen çiftçi, çareyi gidya ve ...
Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
YEREL HABERLER Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
YEREL HABERLER Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Kahramanmaraşlı şehit düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi ...
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Döngel şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Döngel şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor
54 yaşında hem gazeteci, hem öğrenci Gazeteci Şirin; “Öğrencilik insanın beynini devamlı zinde tutuyor”
YEREL HABERLER 54 yaşında hem gazeteci, hem öğrenci Gazeteci Şirin; ...
Geliştirdiği teknikle tıp literatürüne girdi Kadın hastalıkları ve doğum doktoru, gebe kalmada sorun oluşturan tüp tıkanıklığı için geliştirdiği teknikle tıp literatürüne girdi
YEREL HABERLER Geliştirdiği teknikle tıp literatürüne girdi Kadın ...
Tarihi Kapalı Çarşı’daki dev proje tamamlandı
YEREL HABERLER Tarihi Kapalı Çarşı’daki dev proje tamamlandı
Uzman ekiplerle zararlılara geçit yok
YEREL HABERLER Uzman ekiplerle zararlılara geçit yok
AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ya Rus ya da Amerikan askeri indiriyorlar
YEREL HABERLER AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ...
AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ya Rus ya da Amerikan askeri indiriyorlar
YEREL HABERLER AK Parti'li Güvenç: Nerede bir mazlum hareketi olsa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.