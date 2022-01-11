17 yaşında 180 kilo Kahramanmaraş’ta arkadaşları alay ettiği için okulunu bırakan Muhammet Bozdoğan zayıflamak istiyor

Kahramanmaraş’ta arkadaşları alay ettiği için okulunu bırakan 17 yaşında 180 kilo Muhammet Bozdoğan, zayıflamak istiyor.

Türkoğlu ilçesine Uzunsöğüt Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Bozdoğan, kilolarından kurtulup vakti geldiğinde askere gitmek istediğini söyledi. Kilolarından dolayı arkadaşları alay ettiği için okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Bozdoğan, "Çok zorlanıyorum ve herhangi bir iş de yapamıyorum. Bu hastalıktan kurtulabilmek için ameliyat olmam gerekiyor. Bu süreçte diyet uygulanması gerekiyor ve daha sonra da mideme balon atılması gerekiyor. Ameliyat olmam için 33 bin TL’ye ihtiyaç var. Durumumuz olmadığı için bu masrafları karşılayamıyoruz. Ben ameliyat olup sağlığıma kavuştuktan sonra askere gitmek istiyorum. Askere gidip geldikten sonra da iş sahibi olup insanlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Oğlunun fazla kilolarıyla arkadaşları dalga geçtiği için çok üzüldüğünü söyleyen anne Zeynep Bozdoğan (50), "Oğlum Muhammet 17 yaşında ve 180 kiloda. Bu durumuna çok üzülüyoruz. Fazla kilolarından dolayı okulunu bıraktı. Herhangi bir iş de yapamıyor. Askere gidebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Oğlumun ameliyat olması için yardıma ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.