"Oyuncaklar Diyarı"na yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta "Oyuncaklar Diyarı" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu renkli etkinliklerle devam ediyor.
Takvim kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Oyuncaklar Diyarı adlı çocuk oyunu da seyirciyle buluştu. İki seans olarak gösterimi yapılan etkinliğe minikler kadar ebeveynleri de yoğun ilgi gösterdi.
Sevimli kahramanlar Pinokyo, Cadı Maya, Kral Trof ve Akça Dede’nin canlandırıldığı oyunda küçük Bahar’ın hayal dünyası ve oyuncaklar diyarına açılan büyülü bir evrende yaşanan maceralar anlatıldı.
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