Orçan Kalesi yıllara meydan okuyor

Kahramanmaraş'ta tarihi Roma dönemine dayanan Orçan Kalesi ilgi bekliyor.

Türkoğlu ilçesinde gözetleme ve istihbarat amaçlı yapılan Orçan Kalesi'nin, Roma döneminde 'Avasım' adıyla Haçlı ordularına karşı tampon görevi görmesi için kurulduğu biliniyor.

Orçan Kalesi'nin restore edilmesi halinde ilçenin tarihi ve turistik bir mekan haline geleceğini söyleyen Tarihçi Mehmet Işık, “Orçan Kalesi, Roma dönemine ait gözetleme ve istihbarat amaçlı yapılmıştır. Harun Reşit döneminde bölgenin Abbasilerin kontrolüne girmesinin ardından aynı vazifeyi sürdürmüştür. Amanos Dağları, Andırın ve Göksun hattı üzerinde aynı amaçla yapılmış çok sayıda kale bulunmakla birlikte Orçan Kalesi konumu itibariyle diğerlerinden ayrılır. Özellikle Abbasi dönemi Avasım şehirlerinden biri olan Türkoğlu'nun batısında Çukurova üzerinden Maraş'a gelen iki önemli Roma yolundan birinin üzerinde bulunan Orçan Kalesi, Türklerin bölgeye gelmesiyle birlikte önemini korumuş ve adını da buraya gelen Oğuzların Bozok koluna bağlı Dulkadiroğulları Devleti'nin en önemli askeri gücü olan Orçan Türk aşiretinden almıştır” dedi.

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