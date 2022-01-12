Kahramanmaraş'ta tekne hırsızları yakalandı

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Kahramanmaraş'ta tekne çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, Hasancıklı Mahallesinde gerçekleşen tekne hırsızlığıyla ilgili araştırma yaptı.

Tekne hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen R.C. (36), H. P. (26) ve M. Ş. P. (25) gözaltına alındı. Çalınan tekne ise R. C. isimli şahsın evinin önünde bulundu.

Tekne sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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