Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

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Kahramanmaraş’ta kar yağışının etkili olduğu bölgedeki evinde rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri yetişti.

Göksun ilçesine bağlı Küçükçamurlu Mahallesi'ndeki evinde bir anda rahatsızlanan Nazife ninenin yakınları, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, yüksek tansiyon ve şeker hastası kadına güçlükle ulaştı. İlk müdahalenin ardından ekipler, paletli ambulansa aldıkları Nazife nineyi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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