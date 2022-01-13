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Kahramanmaraş'ta kendini araçların önüne atan genç yaralandı Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç yaralanırken, iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.

Kahramanmaraş'ta kendini araçların önüne atan genç yaralandı Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç yaralanırken, iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.
Onikişubat ilçesi Karamanlı Kavşağı alt geçidinde A.E.A. isimli genç, kendini araçların önüne attı. H.A. idaresindeki 46 ND 233 plakalı otomobil, yola atlayan A.E.A’ya çarpmamak için manevra yapmaya çalışsa da aynı istikamette seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 34 VN 5894 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aracın önüne atlayan A.E.A’ya çarptı. Kazada otomobilin çarpması ile yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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