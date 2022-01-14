Kahramanmaraş’ta 80’in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

Kahramanmaraş’ta kayıtsız olduğu tespit edilen 80’in üzerinde yasaklı pitbull köpek toplanarak havyan barınağına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kimlik kayıtları bulunmayan ve sokakta başıboş gezen yasaklı ırk hayvanların toplanması için çalışma başlattı. Ekipler, son 20 günde aldıkları 736 ihbardan 80’i aşkını yasaklı ırk olan köpekleri toplayarak hayvan barınağına yerleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Fatih Türkmener, yasaklı ırk hayvanların barınakta rehabilitasyon sürecinden geçtiğini belirterek, “Pitbull cinsi köpeklerin bugün ayın 14’ü itibarıyla yasaklı ırklarının kimliklerinin çıkarılmasının son gününe geldik. Barınağımıza ve sokağa bırakılan yasaklı ırkların bırakılmasında görülmemiş bir artış oldu. Şu anda barınağımıza ayın 25’inden sonra 736 ihbar aldık, bu ihbar neticesinde ise 80’i aşkın yasaklı ırk hayvan barınağımıza getirildi. Bu hayvanlarımızın barınağımızda rehabilitasyonunu yapacağız. Geçen yıldan günümüze kadar aldığımız ihbar sayısı 8 bin 684’tür. Bu ihbarlarla sokak hayvanları ve diğer yasaklı olmayan ırklar ve trafik kazaları ve benzeri sebeplerle barınağımızda bulunan havyalar da bulunmaktadır. Yasaklı olmayan ırk hayvanları da barınağımızda 21 gün rehabilite edip yeniden doğal ortamına bırakıyoruz. Ampute dediğimiz trafik kazası geçirmiş ve sokakta kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hayvanları barınağımızda misafir ediyoruz. Metropol ilçelerimizde 36 farklı noktada dışarda hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

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