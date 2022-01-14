Kahramanmaraş'ta otizmli gençten piyano resitali

Kahramanmaraş’ta otizmli genç, düzenlenen farkındalık etkinliğinde öğrencilere piyanosu resitali sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Park'ta düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Otizmli Kubilay Özbek, katılımcılara piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hayatımız boyunca her zaman farklı duygular yaşarız. Duygulandığımızda ise bunları dışa vurmak isteriz. Hal böyle olunca yaşadığımız duyguları anlatan sözlere ihtiyaç duyarız. Bu sözleri dosta, sevgiliye, aileye göndererek duygularımızı aktarmış oluruz. İşte Kubilay kardeşimiz de kendi duygularını piyanoda notalara dökerek anlatıyor bizlere” dedi.

Engelli farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Dumlupınar İlkokulu ve Ayşe Gümüşer İlkokulundan öğrenciler katılım sağladı.

"Mutlak kulak" ya da "mutlak perde yeteneği" diye de adlandırılan absolut kulak yeteneği olduğu belirlenen Kubilay Özbek’in duyduğu ilk müziği piyanosu ile çalabildiği belirtildi.

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