Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta son iki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kuryelerine ve satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli uyuşturucu sevkiyatı ve satışı esnasında suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3 kilo 16 gram metamfetamin, paketler halinde 73 gram sentetik kanebinoid bonzai, 38 gram esrar, 434 adet uyuşturucu hap, 11 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 10 bin lira suç geliri para ele geçirildi.

Şüpheliler S.A., M.K., M.E., A.H., B.K., M.H., A.B., M.H., H.H. M.K., A.A., H.Z., C.O.E., M.K., M.A., S.Y. ve I.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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