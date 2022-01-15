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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mahçiçek’ten gazetecilere ziyaret

İHA

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren gazetecilerin cemiyetlerini ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek’ten gazetecilere ziyaret

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren gazetecilerin cemiyetlerini ziyaret etti.
Başkan Mahçiçek, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu’nu, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar’ı, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu’yu ve Yönetim Kurullarını ziyaret etti.
Ziyaretlerde, şehirde basın alanında kaydedilen ilerlemeler, gelişmeler, sorunlar ve çözümleri konuşuldu.
Başkan Mahçiçek, “Vatandaşlarımızın haber alma özgürlükleri için her zorlu şartta çalışan gazetecilerimizin emeklerini takdir ediyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Tabii bunda Cemiyetlerimizin emeği ve payı büyük. Cemiyet Başkanlarımızın ve tüm basın camiamızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, şehrimize kattıkları değerden dolayı kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret kapsamında Başkan Mahçiçek, cemiyet başkanlarına iyi dilek temennilerinde bulundu ve EXPO 2023 logolu mozaik tabloyu takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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