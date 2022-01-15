Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu önleyici devriye çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden 16 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan tebligatla Ö.Ö.B (27), hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.