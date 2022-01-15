2 kızın aynı erkekle sevgili olduğunun ortaya çıkmasıyla işlenen cinayete 15 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 kızın aynı erkekle sevgili olduğunun ortaya çıkmasıyla işlenen cinayete 15 yıl hapis

DHA

2 kızın aynı erkekle sevgili olduğunun ortaya çıkmasıyla işlenen cinayete 15 yıl hapis


Ömer KOÇ/KAHHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta ortak arkadaşları Mahmut Evyapan (19) ile buluşan Z.G. (17) ile R.Y. (17), birbirlerinden habersiz Mehmet Gül (17) ile sevgili olduklarını öğrendi. Mehmet Gül, bu durumun ortaya çıkmasından sorumlu tuttuğu Mahmut Evyapan ile aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Mahmut Evyapan, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında açılan davada, Mehmet Gül'ün her 2 kızla sevgili olduğunu ortaya çıkardığına ilişkin delil bulunamadığı ve cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 15 Kasım 2020'de Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Evyapan ve Z.G., Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda otururken yanlarına R.Y. geldi. İki kız tanıştıktan sonra sohbet ederken Z.G., Mahmut Evyapan'a "Mehmet'in yanına gidelim" dedi. R.Y., hangi Mehmet olduğunu sorunca Z.G.'den sevgilisi Mehmet Gül cevabını aldı. R.Y. de Mehmet'in kendisiyle sevgili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Z.G., Mehmet Gül'ü arayarak durumu anlattı, R.Y.'nin de yanında olduğunu söyledi. Mehmet Gül, R.Y.'yi arayarak kendisini beklemelerini istedi. Ancak R.Y. ile Mahmut Evyapan ve Z.G. ayrıldı.
4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmet Gül, yanına arkadaşlarını da alarak bir süre sonra parka geldi. Hem Z.G., hem de R.Y. ile sevgili olduğunu Mahmut Evyapan'ın ortaya çıkardığını düşünen Mehmet Gül, onun peşine düştü. Bu sırada R.Y., Mahmut Evyapan'ı arayarak, "Mehmet ve arkadaşları size doğru geliyorlar, kaçın" dedi.
Mehmet Gül ve arkadaşları, yaya olarak kaçmaya çalışan Mahmut Evyapan ile Z.G.´yi yakaladı. Çıkan kavgada Mahmut Evyapan, yanındaki bıçakla Mehmet Gül'ü bıçaklayıp kaçtı. 3'ü göğsüne 1'i bacağına, 4 bıçak darbesi alan Gül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yakalanıp gözaltına alınan Mahmut Evyapan ise tutuklandı.
'YUMRUK ATIP KÜFRETTİ'
Mahmut Evyapan hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Evyapan karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahmut Evyapan savunmasında Z.G. ve R.Y.'nin, Mehmet Gül ile sevgili olduklarını öğrenince her ikisinin de Gül'ü arayarak, "Benimle bir daha konuşma" dediğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte yanına gelen Mehmet Gül´ün kendisine saldırdığını söyleyen Evyapan, şöyle konuştu:
"Saatini çıkarıp kollarını çemriyordu. 'Kesin saldıracak ama belki konuşur' dedim. Yanıma geldi, sol kulağımın üstüne yumruk atıp küfredip vurmaya devam etti. 'Dur konuşalım' dedim, 'Ne konuşması' deyip küfretmeye devam etti. Bu sırada R.Y.'nin telefonda bana 'Arkadaşlarıyla geliyor' dediğini hatırladım. Montumun cebinde olan bıçağı çıkarttım, 'Bacağına vurursam kaçar' diye düşündüm, bir tane bacağına vurdum. Sonra da benim gözümün önü karardı, ne ses ne de görüntü vardı. Kendime geldiğimde Mehmet, bana baktı, aşağı doğru vücuduna baktı, bir iki adım geri gitti. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Sonrasında Mehmet 5-10 metre ilerledi yere yığıldı. Ne olduğuna baktım, Mehmet'in göğsü kandı. Ben de korkup kaçtım."
Mahmut Evyapan, olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve kabuslarla uyandığını söyledi.
'R.Y. MEHMET'İN SEVGİLİSİYMİŞ, SONRADAN ORTAYA ÇIKTI'
Mahkemede tanık olarak dinlenen Z.G. ise olay günü Mahmut Evyapan'ın arkadaşı R.Y.'yi gördüğünü belirterek, "R.Y., Mehmet'in sevgilisiymiş sonradan ortaya çıktı. Sonrasında biz tartışma çıkmasın diye R.Y.'yi gönderdik. Çünkü R.Y., Mahmut'un arkadaşı olduğu için Mehmet, Mahmut'tan bilecekti. Sonrasında biz yürürken Mehmet geldi, Mahmut'a saldırdı. Mahmut da kendini korumak için karşılık verdi, kavga ettiler. Sonra Mahmut, Mehmet'e bıçakla vurdu" dedi.
'MAHMUT, MEHMET'İN BENİMLE FLÖRT ETTİĞİNİ BİLMİYORDU'
R.Y. ise, ifadesinde Mahmut Evyapan'ı bir arkadaşı aracılığıyla tanıdığını ve uzun süre görüşmedikleri için olay günü buluştuklarını söyledi. Buluştuklarında Evyapan'ın yanındaki Z.G.'nin, Mehmet Gül'ün sevgilisi olduğunu öğrenince yanlarından ayrıldığını, daha sonra Mehmet Gül ile karşılaştığını belirten R.Y., "Mehmet, 'O kızı bitireceğim, o benim sevgilim değil yalan söylüyor' dedi. 'O kız nerede?' diye sordu, ben de yerini söyledim. Mehmet küfrederek ayrıldı. Daha sonra telefonla Mahmut'la konuştuk, 'Ben çocuğu vurdum' dedi. Üçümüzün bir araya getirilip Z. ile benim Mehmet ile arkadaşlık yaptığımızı ortaya çıkarılması gibi bir durum yoktur. Zaten Mahmut, benim Mehmet ile flört ettiğimi bilmiyordu" dedi.
Mahkeme Mahmut Evyapan´ı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme kararının gerekçesinde şöyle denildi:
"Tanık Z.G. ve R.Y.'nin maktulle sevgili olduklarını sanığın ortaya çıkardığı iddia edilmişse de gerek Z.G., gerek R.Y., beyanlarında sevgili oldukları olayının sanık tarafından meydana çıkarıldığına ilişkin bir anlatımlarının olmadığı, sanığın, maktulün her 2 tanıkla sevgili olduklarını ortaya çıkardığına ilişkin bir delil bulunamadığı, maktulün olayı sanığın çıkardığını düşünmesinin de bu durumu ortadan kaldıramayacağı ve dolayısıyla ilk haksız hareketin sanıktan meydana gelmediği, aksine maktulden meydana geldiği anlaşılmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-01-15 13:16:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı Telefon dolandırıcılığı yöntemi ile bir okulun kantin işletmecisinin 47 bin lirası buhar oldu
YEREL HABERLER Dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı Telefon ...
Kahramanmaraş’ta bir kişiden tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta bir kişiden tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Başkan Mahçiçek’ten gazetecilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek’ten gazetecilere ziyaret
Kahramanmaraş 300 kamera ile izleniyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ödül alan hizmeti Trafik Yönetim Merkezi, altyapısını her geçen gün güçlendiriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş 300 kamera ile izleniyor Kahramanmaraş ...
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bir ayda 100 bin ziyaretçi Kış turizminin yeni gözdesi olan tesis, sömestr tatiline hazırlanırken; hizmetler ‘güvenli turizm’ çerçevesinde misafirlere sunuluyor
YEREL HABERLER Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bir ayda 100 bin ...
Baz istasyonunu soydu, kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonunu soydu, kaçamadan yakalandı
Akedaş’tan öğrencilere enerji tasarrufu bilinci
YEREL HABERLER Akedaş’tan öğrencilere enerji tasarrufu bilinci
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarına 17 ...
Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi Kahramanmaraş'ta katılımcılara bir dizi afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta otizmli gençten piyano resitali
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otizmli gençten piyano resitali
Cezaevinden kaçan hükümlü Kahramanmaraş’ta yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçan hükümlü Kahramanmaraş’ta yakalandı
2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER 2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi
Kahramanmaraş’ta 80’in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 80’in üzerinde yasaklı ırk köpek ...
Kargaçayırı Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER Kargaçayırı Gölü buz tuttu
Kahramanmaraş'ta "İyilik Hep Moda" projesi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "İyilik Hep Moda" projesi
Kahramanmaraş'ta kendini araçların önüne atan genç yaralandı Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç yaralanırken, iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kendini araçların önüne atan genç ...
Dünyanın "en saçma binası"na saç tıraşlı veda Berber Ferhat Kokulu, dünyanın "en saçma binası" olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi’nin çatısında haber yapmak isteyen muhabiri tıraş etti
YEREL HABERLER Dünyanın "en saçma binası"na saç tıraşlı veda Berber ...
Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
Güngör: "Kahramanmaraş'ın yüz yıllık ihtiyacını karşılayacak stat yapacağız”
YEREL HABERLER Güngör: "Kahramanmaraş'ın yüz yıllık ihtiyacını ...
Kahramanmaraş’ta karla mücadele
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta karla mücadele
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yazıcıoğlu anısına Muhsin Dağı'na zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu anısına Muhsin Dağı'na zirve tırmanışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.