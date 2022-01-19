84 yaşında ekmeğinin peşinde 65 yıldır kol düğmesi dikerek geçimini sağlayan 84 yaşındaki Ejder Tanış, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor

Kahramanmaraş'ta 65 yıldır kol düğmesi dikerek geçimini sağlayan 84 yaşındaki Ejder Tanış, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Tarihi Kapalı Çarşı'da kol düğmesi dikerek geçimini sağlayan 84 yaşındaki 5 çocuk babası Ejder Tanış, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini kaybetmiyor.

Kol düğmesi dikerek rızkını kazanmaya çalıştığını söyleyen Tanış, "84 yaşındayım ve ömrümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim. Burada kendi dükkanımda kol düğmesi, çıtçıtı dikerek helalinden paramı kazanıyorum. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Doktor evden çıkmamamı söyledi belirli rahatsızlıklarımdan dolayı. Ama ben her gün işime giderek o rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Birilerine faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. İnsanlara faydamın dokunduğunu bilmek beni daha da mutlu ediyor" dedi.

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