Petrol boru hattındaki yangın elektrik direğinin devrilmesiyle çıkmış



KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinden geçen petrol boru hattında dün meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, saatler süren çalışmayla söndürüldü. Kahramanmaraş Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda; ilk bulgulara göre, bir görgü şahidinin ilçe jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir" denildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait petrol boru hattında dün saat 19.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevlere, Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından saatler sonra kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından boru hattından saat 11.00 itibariyle yeniden petrol akışına başlandı.

DEVRİLEN DİREK PATLAMAYA NEDEN OLDU

Öte yandan patlamanın terör saldırısı veya sabotaj olma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tarafından da soruşturma yürütüldü. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmada, patlamaya devrilen bir elektrik direğinin neden olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden de yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesinden geçen Irak-Türkiye petrol boru hattının 511'inci kilometresinde yangın meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"BOTAŞ acil müdahale ekipleri başta olmak üzere olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede tamamen söndürülmüştür. Bölgede soğutma çalışmaları ise halen devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda; ilk bulgulara göre, bir görgü şahidinin ilçe jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekte olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-19 13:06:28



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