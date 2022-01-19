Kahramanmaraş'taki okullarda kar tatili 1 gün daha uzadı

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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