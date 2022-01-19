Kahramanmaraş'ta son 20 yılın en yüksek kar yağışı

Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, son 20 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı günü etkisini gösteren ve hafta boyunca devam edecek kar yağışlarına karşılık Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor.

En son 2003 yılında merkezde 38 cm olarak ölçülen en yüksek kar yağışı, 19 Ocak 2022 itibariyle ortalama 55 cm’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sorumluluk alanımızda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici uygulamalarımız devam ediyor. Trafikte herhangi bir sorunun yaşanmaması için vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiklerini kullanmaları büyük önem arz ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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