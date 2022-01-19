Kahramanmaraş'ta seralar karda zarar gördü

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle seralar zarar gördü.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde kurulan sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. İl ve ilçelerin meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde bulunan seralar, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle hem çökmeler hem de örtülerin parçalanması sebebiyle seraların büyük bir zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, "Kar yağışı nedeniyle seralarımız zarar gördü. Burada bin 200 dönüm arazide bulunan seraların bin dönümü zarar gördü. Çok mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dediler.

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