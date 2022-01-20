Karlı havada vatandaşa dondurma ikramı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ile beraber bir dondurmacı kar altında baltayla kestiği dondurmayı vatandaşlara ikram etti.

Kahramanmaraş’ta her yıl kar yağışı sonrası geleneksel hale gelen dondurma şovunu bu yıl da gerçekleştiren iş adamı Sami Kervancıoğlu, iş yeri önünde kar altında baltayla dondurma kesti. Kestiği dondurmayı yoldan geçen vatandaşlara ikram eden Kervancıoğlu, dondurma ikramının ardından vatandaşlara salep ikramında da bulundu.

Kar altında dondurma geleneklerini her yıl yaptıklarını ifade eden Kervancıoğlu, “İnsanlarda, soğuk havalarda dondurma yenmez, düşüncesi hakimdi. Biz de Kahramanmaraş dondurmasının içeriğindeki süt ve salebin insanları hasta etmeyeceğini göstermek ve yanlış inanışların önüne geçmek amacıyla yıllar önce ‘Kar Altında Kahramanmaraş Dondurması’ şovu yapmıştık. Halkımız yoğun ilgi göstermişti. Bu etkinliğimizi her kar yağışında sürdürerek geleneksel hale getirdik. Kahramanmaraş şehir merkezinde bu sene son 20 yılın en yoğun kar yağışıyla karşılaşınca etkinliğimizi bu sene de gerçekleştirdik” dedi.



"Kahramanmaraş dondurması her mevsim güzel"

Kahramanmaraş dondurmasının diğer dondurmalardan en büyük farkının doyurucu ve besleyici olduğunu belirten Kervancıoğlu, “Biz dondurmamızda da diğer yöresel lezzetlerimizde de çok iddialıyız. Bugünkü geleneksel etkinliğimizde de Kahramanmaraş dondurmasının her mevsim yenebileceğini ve her mevsim güzel olduğunu göstermeye çalıştık. Kahramanmaraş’ta sunduğumuz lezzeti, kaliteyi yurtdışına da götürüyoruz. Biz, Kahramanmaraş dondurmasına yatırım yapıyoruz; dolayısıyla Kahramanmaraş’a yatırım yapıyoruz. Tüm gücümüzle Kahramanmaraş için çalışıyoruz” dedi.

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