Kar sonrası Kahramanmaraş havadan görüntülendi

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Kahramanmaraş kent merkezi yağan kar yağışı sonrası beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sonrasında karla kaplanan Kahramanmaraş, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Bu eşsiz güzellik ise drone ile görüntülendi.

Ortaya çıkan manzaraları görüntülemek istediklerini söyleyen Halil ibrahim Akyar, "Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan muhteşem görüntüyü fotoğraflamak istedik. Kahramanmaraş Kayseri yolu üzerinde beyaz örtüye bürünen eşsiz manzarayı drone ile görüntüledik. Çekilen kareler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu" dedi.

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