Kahramanmaraş'ta Zopzop Mağarası buz tuttu

Kahramanmaraş'ta her mevsim ayrı güzelliği olan Zopzop Mağarası, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Göksun ilçesine bağlı Payamburnu Mahallesinde bulunan Zopzop Mağarası onlarca mağara, şelale, yüksek kayalar ve girintilerçıkıntılarla her mevsim ayrı güzellik sunarken, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Buz tutan Zopzop Mağarası'nın ortaya muhteşem görüntüler çıkardığını söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, “Zopzop Mağarası diye adlandırılan bu yerde girintiçıkıntılı küçükbüyük onlarca mağara mevcuttur. Her mevsimde ayrı güzel. Yüz ya da ikiyüz metre yüksekliğinde kayaları buz kaplıyor. Bu görünümü ile adeta buz dağını andırmakta .Görünmeye değer bir yer” dedi.

