Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kahramanmaraş'tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

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