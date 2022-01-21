Keçecinin meslek aşkı göz dolduruyor Kahramanmaraş'ta 35 yıldır keçecilik yapan Hayri Geceyatar "İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum" diyor

Kahramanmaraş'ta keçe ustası, 35 yıldır el emeği göz nuru keçeler üreterek mesleğini yaşatıyor.

Tarihi Kapalı Çarşı'da keçe sanatını sürdüren 2 çocuk babası Hayri Geceyatar (52), keçe sanatının tüm inceliklerini öğrenerek yaptığı ürünlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta keçe sanatı ile uğraşan kişi sayısının çok az olduğunu söyleyen Geceyatar, "Keçecilik asırlardır devam eden bir gelenek. Keçe sanatı ile yapılan el emeği göz nuru ürünler çok beğeniliyor. Burada battaniye, yorgan, çobanlar için kepenek, külahlar yapıyorum. Fiyatları ise ürününe göre değişiyor. Çobanları soğuktan, sağanaktan, kardan korumak için kepenek yapıyorum. İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum" dedi.

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