Kahramanmaraş'ta meteorolojik uyarı

Kahramanmaraş Valiliği, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu geceden itibaren kuzey batı kesimlerden başlayarak Kahramanmaraş genelinde etkili olması ve gelecek hafta içine kadar da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Vatandaşların mümkün olduğu kadar özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları istenen açıklamada, “21 Ocak Cuma günü akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların ilimiz genelinde geceden itibaren etkili olacağı, kar ve yoğun kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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