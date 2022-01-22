Caddelerden temizlenen karlar Ceyhan Nehri’ne can suyu oluyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerinin yollar ve kaldırımlardan temizlediği karlar, kamyonlarla Ceyhan Nehrine taşınıyor.

Elbistan Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından özellikle ana caddelerde biriken karların temizlenmesi için akşam saatleriyle insan ve araç trafiğinin azalmasını bekleten ekipler, yollardaki karları da iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek Ceyhan Nehrine taşıyor.

Kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, yoğun yağışa rağmen ilçede olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Balta, “İlçe merkezinde ilk günden beri karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk günden itibaren özellikle hastane yolu ve ana caddelerde dahil olmak üzere kapalı yolumuz yoktu. Bugün itibarıyla cadde ve sokaklarımızdaki tüm yollar açılmış durumdadır. Meteorolojik raporlara göre yeni bir yağış dalgası geliyor. Ekiplerimizle beraber yeni yağışın önlemini almaya çalışıyoruz. Ana caddelerimizde küreme dolayısıyla biriken kar kütlelerini kaldırarak elimizden geldiğince yeni yağışa hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Şu an ilçe merkeziyle birlikte kırsaldaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Ulaşımda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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