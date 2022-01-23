Kahramanmaraş'ta kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

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Kahramanmaraş'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İl ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kent merkezinde kar yağışı sonrası bu eşsiz güzellikleri görüntüleyerek kent tanıtımına katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Fatih Emre Asya, "Yoğun kar yağışı sonrası kent merkezinde ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Kartpostallık görüntüler oluşturan kent merkezinde arşivlik fotoğraflar çıktı" ifadesini kullandı.

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