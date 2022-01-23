Kahramanmaraş-Göksun karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle KahramanmaraşGöksun karayolu ağır tonajlı araçlar için çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde etkisini artırdı. Tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları yönünde Kahramanmaraş Valiliği uyarıda bulundu. Merkez ilçeler ile 11 ilçede kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, KahramanmaraşGöksun karayolu çift yönlü olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kahramanmaraş istikametinden Göksun tarafına giden araçlar uygulama noktalarında durdurularak, Tüneller mevkiine gidişlerine izin verilmiyor. TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep ve Kahramanmaraş kısımları de kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Diğer araçlardan kar lastiği ve zincir takmayanların da geçişine izin verilmiyor. Hem ana arterlerde hem de ulaşıma kapanan mahalle yollarında Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.