Kahramanmaraş'ta iş yerinin sundurması çöktü

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Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerinin girişindeki sundurma çatı çöktü.

Olay, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Alaaddin Kısakürek Bulvarı üzerinde kasap dükkanı ile yanındaki lastikçinin sundurmaları bir anda çöktü.

Olayda can kaybı yaşamadı.

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