Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

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Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve hasta ihbarına giderken yolda kalan ambulans kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde hasta ihbarına giden Ambulansın Türkoğlu ilçesi ile Uzunsöğüt Mahallesi arasında mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine Jandarma trafik timleri derhal mahsur kalınan bölgeye giderek ,Ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ambulansla beraber Uzunsöğüt mahallesine gidilerek rahatsızlanan vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edilmiş ve sonrasında hastanın Türkoğlu Devlet Hastanesine intikali sağlandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince, Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde icra edilen trafik faaliyeti esnasında olumsuz hava koşullarından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara temin edilen erzaklar verilerek beslenmeleri sağlandı.

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