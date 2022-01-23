Kahramanmaraş valiliğinden yeni karar Kahramanmaraş'ta hamile personeller pazartesi izinli sayılacak

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yeni kararlar alındığı duyuruldu. Karara göre: Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.01.2022 günü saat 17.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı.

Karara göre, "İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine" denildi.

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