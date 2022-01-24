Tarihi Ceyhan Köprüsü görsel şölen sundu

Kahramanmaraş'ta tarihi Ceyhan Köprüsü ihtişamı, sağlam duruşu, tarihi kültürel değerleriyle orijinal özelliğini korumaya devam ederken, yoğun kar yağışının ardından görsel şölen sundu.

KahramanmaraşKayseri yolu üzerinde şehre 11 kilometre uzaklıkta yer alan, bu alandaki önemli bir tarihi eser olan Ceyhan Köprüsü yapısıyla ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve vatandaşların her mevsim ilgisini çekiyor.

Tarihi Ceyhan Köprüsünü değişik açılardan karelerini görüntüleyen Mehmet Gören, “Kahramanmaraş tarihi çok eski dönemlere dayanan bir yerleşim yeridir. Ayrıca doğal güzelliği olan bir yerdir. Tarihi Ceyhan Köprüsü kar yağışının ardından beyaza büründü. Görülmeye değer manzara” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.