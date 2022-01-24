Kahramanmaraş’ta 380 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Kahramanmaraş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 380 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece trafiğe kapatılan Kahramanmaraş Kayseri karayolu, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yolları ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda çift taraflı trafiğe açıldı.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat mahallesinin kırsal kesimlerinde yer alan 380 mahallenin yolu ulaşıma kapalı. 49 mahalleye de direklerin yıkılmasından dolayı elektrik verilemiyor. İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve dört yaş altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlilerine 1 gün izin verildi.

Tüm il genelinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Buzlanan yollara sıvı çözeltili solüsyon ile tuzlama yapılıyor.

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