Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi

Kahramanmaraş'ta her yıl gerçekleştirilen Salep Festivali bu sene de kar altında, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi.

Geleneksel Salep Festivali’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurma şehri olduğu kadar aynı zamanda da bir salep şehri. Her sene bakır kazanında odun ateşinde salep pişirmeyi ve vatandaşlarımıza ikram etmeyi geleneksel hale getirdik. Bugün de Kahramanmaraş Kristal Şubemizde, salebimizi pişirdik ve vatandaşlarımıza ikram ettik. Bununla birlikte görevi başındaki emniyet mensubu kardeşlerimize ve karla mücadelede yoğun gayret gösteren belediye çalışanlarımıza da salep ikramında bulunduk” dedi.

2022 yılının yağmur ve kar yağışıyla Kahramanmaraş’a bereket getirdiğini ifade eden Kervancıoğlu, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’ta bu sene yoğun kar yağışı yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Biz, bereketli bir kış geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugünkü etkinliğimizde de meşhur Kahramanmaraş salebi ile içimizi ısıttık. Halkımızın yoğun katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ben etkinliğimize destek veren Kahramanmaraşlılara ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz, Kahramanmaraş’a her kar yağdığında çengel dondurmamızı kesip vatandaşlarımıza ikram ediyorduk. Amacımız Kahramanmaraş dondurmasının her mevsim yenebileceğini anlatmaktı. Çok şükür bunu da başardık. Kar altında Kahramanmaraş Dondurması etkinliğimizin hemen ardından da Salep Festivalimizi düzenledik. Kahramanmaraş’ın doğal salebi, sindirimi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sindirim sistemini destekleyen bir gıda ürünü. Aynı zamanda soğuk havalarda, vücudun zayıf düştüğü dönemlerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Özellikle son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgınıyla mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlarımız salep tüketimine yöneliyor.”

