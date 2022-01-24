Kahramanmaraş'ta çorba ikramı

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Kahramanmaraş'ta kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların düştüğü bugünlerde vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için her gün 2 bin kişilik çorba hazırlıyor. Şehrin yöresel tatları farklı noktalarda vatandaşlarla buluşuyor. İkramlardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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