Jandarmadan yaşlı hastaya yardım eli

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Kahramanmaraş’ta ikametinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

Olay, Pazarcık İlçesi Hörük mevkiinde meydana geldi. İkametinde rahatsızlanan 78 yaşındaki C. Ç’nin yakınları 112 arayarak rahatsızlandığını yollarının kapalı olduğunu ambulansın bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İkametinde mahsur kalan hasta vatandaş, jandarma ekiplerince evinden alınarak Araban mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti.

Hastaneye kaldırılan C.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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