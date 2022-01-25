Kahramanmaraş’ta 112’ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta 112’ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi

İHA

Kahramanmaraş’ta 112’ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi

Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 1723 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.
2015 yılında tüm kurumların çağrı merkezlerinin birleşmesi ile kurulan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kurumların asılsız çağrı yükünü düşürdü. Ekipler senede 1 milyonun üzerinde çağrıya cevap verirken, asılsız çağrı sayısının da yüzde 45 oranında düştüğü bildirildi.
Olaylara acil müdahale amacıyla gece gündüz vatandaşa hizmet vermek için çalışan acil çağrı merkezleri, yüzbinlerce ihbarı kayıt altına alarak değerlendiriliyor.
17 Ocak 2022’de başlayan, 23 Ocak 2022 tarihine kadar devam eden ve son yılların en büyük kışını yaşayan Kahramanmaraş’ta 112 Acil Çağrı Merkezi önemli bir görev üstlendi.
Polis, jandarma, AFAD, 112 ekipleri, itfaiye, orman ve çağrı alıcıları sayesinde ekipler ihbarları tek çatı altında toplayarak ilgili ekipleri vatandaşların ihbarına yönlendirdi. Böylelikle vatandaşa daha kaliteli ve net bir hizmet sağlanmış oldu.
Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, "112 Acil Çağrı Merkezi müdürlükleri Avrupa ile entegre uyum aşamasında, 1991 yılında Avrupa’nın geçmesi ile başladı. Türkiye'de ise 112 Acil çağrı Merkezine geçilmesi pilot il olarak 2003 yılında Antalya ve Isparta devreye alınması ile başlayan bir süreçti. Bu sürecin başarılı olduğu görüldü ve nihayetinde 2015 yılında Kahramanmaraş'a da içine alan yaklaşık 24 ilimizin aynı anda devreye alındı. Bu 24 ilimizden sonra nihayetinde, 2021 yılının Haziran ayı itibariyle tüm Türkiye 112 Acil Çağrı Merkezlerine geçti. 112’ler Acil Çağrıların birleştiği bir yer. 112 Acil Çağrı Merkezleri özellikle; Emniyet, AFAD, Orman, Jandarma, İtfaiyenin birleşmesi ile aynı zamanda çağrı alıcılarının da bunlara entegre olması ile oluştu. Kıyı şehirlerimizde 8 kurum diğer şehirlerimizde 7 kurum kurumun birleşmesi ile oluşan kurumlar” dedi.
1723 Ocak arası yağan karda organize olduklarını belirten Ozan, “Kahramanmaraş'ta neredeyse yüz yılın karı düşer iken, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tüm bu saydığım kurumlar ile birlikte organize olması, aynı kurum içerisinde birbirlerini görerek birbirileri ile göz teması kurarak, ses temasında bulunarak entegre olması ile olaylara müdahale edildi. Kahramanmaraş'ta belki de birçok şeyin önüne geçti. Şu anda hala Kahramanmaraş'ta kar yağışı devam ediyor. Polisimiz, jandarmamız, itfaiyemiz, Afadımız, ormanımız, sağlığımız ve aynı zamanda çağrı alıcılarımız canla başla, bu yaşanan afette vatandaşımıza nasıl yardımcı olacağız derdindeler. Geçen yıllar Ocak ayının 16’sında rutin cevap verdiğiniz çağrı sayımız 3 bin 5004 bin iken, 17 Ocak akşam yağan kar 18'inde vatandaşın uyanması ile birlikte bu sayı 9 binlere 10 binlere çıktı. Yani bu ne demek birdenbire bizim yükümüzün yüzde 100, yüzde 150 artması demek. Çok şükür biz arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla bu çalışmayı yapıyoruz ve vatandaşımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor, evlere gıda ve kömür ulaştırıyor
YEREL HABERLER Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor, evlere gıda ve ...
Jandarmadan yaşlı hastaya yardım eli
YEREL HABERLER Jandarmadan yaşlı hastaya yardım eli
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları için 1 ton mama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları için 1 ton mama
Kahramanmaraş'ta çorba ikramı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çorba ikramı
Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar altında Salep Festivali Odun ...
Kara saplanan ambulans ve minibüsü jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan ambulans ve minibüsü jandarma kurtardı
Kahramanmaraş’ta 380 mahalle yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 380 mahalle yolu ulaşıma kapalı
Tarihi Ceyhan Köprüsü görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Tarihi Ceyhan Köprüsü görsel şölen sundu
Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına uğruyor
'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı
YEREL HABERLER 'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı
Buzda oyun oynayan çocuklar suya düştü
YEREL HABERLER Buzda oyun oynayan çocuklar suya düştü
Çatının altında kalan kanatlı hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Çatının altında kalan kanatlı hayvanlar telef oldu
Kahramanmaraş valiliğinden yeni karar Kahramanmaraş'ta hamile personeller pazartesi izinli sayılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş valiliğinden yeni ...
Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ...
Kahramanmaraş'ta iş yerinin sundurması çöktü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iş yerinin sundurması çöktü
Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti
YEREL HABERLER Jandarma yaşlı çifti sırtına alarak tahliye etti
Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi Kahramanmaraş’ta kar ve tipi nedeniyle otobüs terminalinde mahsur kalan 15 yolcuyu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi misafir etti
YEREL HABERLER Mahsur kalan yolcular misafirhaneye ...
Kara saplanan ambulansı Off-Rod ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan ambulansı Off-Rod ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kara saplanan otobüsü jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan otobüsü jandarma kurtardı
Kahramanmaraş-Göksun karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş-Göksun karayolu ağır tonajlı araçların ...
Kahramanmaraş'ta kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar kartpostallık görüntüler ortaya ...
Aç kalan kuş sürüleri karayoluna akın etti
YEREL HABERLER Aç kalan kuş sürüleri karayoluna akın etti
Kahramanmaraş Valiliği uyardı: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliği uyardı: "Zorunlu olmadıkça ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.