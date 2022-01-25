Eskimo evi yaptılar

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Kahramanmaraş’ta gençler, kar yağışı sonrası sokakta eskimo evi yaptı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası bir grup genç, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’ndeki boş araziye kardan ev yapmak istedi. Uzun uğraşlar sonunda gençler, bir oda büyüklüğünde eskimoların yaşadığı evlerden yaptılar.

Eskimo evleri yapan gençler, eskimo evleriyle hatıra fotoğrafı çekildiler.

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