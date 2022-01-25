Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

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Kahramanmaraş'ta kar yağışını fırsat bilen genç, kardan gelin yaptı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Onikişubat ilçesi Cüceli Mahallesinde bir genç kardan gelin yaptı. Geline kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar.

Yaptıkları kardan gelinin duvağını açan genç damat, kardan gelini alnından öptü.

Mahalle sakinleri alkışlayarak, kardan geline takı merasimi başlattı.

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