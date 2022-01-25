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Tıkanan yollar teknoloji sayesinde açılıyor Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ta Kent Trafik Yönetim Sisteminden an be an yollar takip edilip açılıyor

İHA

Tıkanan yollar teknoloji sayesinde açılıyor Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ta Kent Trafik Yönetim Sisteminden an be an yollar takip edilip açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu 17 Ocak'tan itibaren
şehir merkezinde bulunan 70 kavşaktaki 250 kamera ile yolların açılmasını sağladı.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, Kahramanmaraş’ta adeta esarete dönüştü. Aniden bastıran kar sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin trafik sistemi afet durumu için kullanıldı. 70 kavşakta bulunan 250 kamera ile ilçelerdeki tüm kavşakların kar bilgileri saha ekiplerine iletilerek trafiğin açılması sağlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Ayvaz Ahmet Dalkıran, "Trafik Yönetim Merkezi olarak, şu an şehir bünyemizde 70’den fazla kavşakta 250’den fazla kamera ile şehrimizi 7/24 olarak izliyoruz. Muhtemel trafik sıkışıklığı afet, diğer durumlarda ve belediye içerisindeki birimlerde koordinasyonu ve AFAD, Emniyet, AKOM sağlanması noktasında şehrin gören gözleri olarak olay yerlerinin görüntülerini alıp, ilk müdahalelere yaptıktan sonra, var olan tıkanıklık ve arızaları ilgili kurumlara ileterek olayların hızlı ve etkin bir şekilde çözümü noktasında çalışmaktayız" dedi.
Kentte 17 Ocak'ta başlayan ve halen devam etmekte olan yoğun kış şartları nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara müdahale ettiklerini ifade eden Dalkıran, "7 gün 24 saat ekranları izleyerek müdahale etmekteyiz. Bunları trafik yönetimi, yolda kalan araçlar, hastalar, tıkanan kavşaklar, arızalanan sistemlere müdahale, diğer kurumları yönlendirme noktasında çalışmaktayız. Kullanmış olduğumuz teknik alt yapılar, kameralarımız, trafik sensorlarımız, trafik kullanıcılarını uyarmak için kullandığımız WMS mesaj sistemi hangi yolların tıkalı veya nereden nereye hangi sürede gideceklerini gösteren ekranlarımız ile vatandaşlarımıza bunları iletiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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