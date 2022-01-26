Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Çığ felaketi sonrası o anlar sağlık çalışanının cep telefonu kamerasınca kaydedildi

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Kahramanmaraş’ta hasta taşıyan ambulans seyir halindeyken çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden ambulans, 64 yaşındaki hipertansiyon hastası kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bertiz bölgesinden dönüşe geçti.

Ambulans, Yedikuyular bölgesinde seyir halindeyken bir anda aracın yan tarafında kar kütlelerinden oluşan çığ düştü. Ambulans ve içindekiler düşen çığdan metrelerce aralıklarla kurtuldu.

Yardım isteği üzerine bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledikten sonra ambulans yoluna devam etti.

Yaşanan çığ felaketi sonrası o anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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