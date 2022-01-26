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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil hastalar iş makinalarıyla ambulansa ulaştırıldı

İHA

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülürken, Dulkadiroğlu Belediyesi, acil çağrılara ulaşmaya çalışan 112 ekipleriyle hareket etti. Ekipler, zaman zaman acil hastaları iş makinalarıyla taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Acil hastalar iş makinalarıyla ambulansa ulaştırıldı

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülürken, Dulkadiroğlu Belediyesi, acil çağrılara ulaşmaya çalışan 112 ekipleriyle hareket etti. Ekipler, zaman zaman acil hastaları iş makinalarıyla taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
İlçe genelinde toplamda 34 acil hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 ekipleri, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çalışmalarıyla hastalara ulaştı.
Yer yer iş makinalarıyla taşınan hastalar, ulaşımın normale döndüğü alanlarda 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.
Yapılan kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu noktada vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilk günden bu yana gerekli tüm çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ulaşım noktasında ekiplerimiz gece gündüz çalışmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar arasında acil müdahalelerimiz de olmaktadır. Özellikle 112 ekiplerinin ulaşamadığı noktalara ekiplerimiz ulaşarak acil hastaların hastaneye ulaşmasında büyük katkı sağladı. Bazı noktalarda iş makinalarımız hastanın bulunduğu konuma kadar 112 ekiplerine eşlik etti. Belli noktalarda ise hastalar iş makinalarıyla 112 ekiplerine kadar taşındı. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güveni için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli olan insan hayatıdır. Bu noktada çalışmalarımıza öncelik vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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