Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına onlarca yeni yuva

Kahramanmaraş'ta kış günlerinde sokak hayvanları için imal edilen onlarca beslenme ünitesi, kedi evi ve köpek kulübesi şehrin muhtelif yerlerine konumlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkilerinin hissedilir şekilde arttığı günlerde sokakta yaşayan canlılar için yaklaşık 1 ton konserve gıda ve mama bıraktı.

Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü atölyelerinde üretilen onlarca beslenme ünitesi, kedi evi ve köpek kulübesi şehrin muhtelif bölgelerinde konumlandırıldı. Pınarbaşı, Çamlık, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Atatürk Parkı, Hobi Bahçesi, Kapıçam, Malik Ejder Türbesi, Aziz Sancar Parkı, Türkoğlu, Arslanbey Doğal Yaşam Parkı, Midilli At Çiftliği, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Kılavuzlu Mesire Alanı, Şehitler Koruluğu ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne konumlandırılan ünitelerle, can dostların barınma ve beslenme ihtiyacı karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.